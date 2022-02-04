Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Результаты соревнований зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 4 февраля

Результаты соревнований зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 4 февраля
Комментарии

Сегодня, 4 февраля, прошли очередные соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию их результаты.

Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 4 февраля
Кёрлинг. Микст. 5-й тур. Швеция — Австралия — 7:6 (1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 1:0, 0:3, 3:0, 0:2).
Кёрлинг. Микст. 5-й тур. Канада — Швейцария — 7:5 (3:0, 0:1, 1:0, 0:1, 2:0, 0:2, 1:0, 0:1).
Кёрлинг. Микст. 5-й тур. Италия — Норвегия — 11:8 (3:0, 0:5, 2:0, 0:1, 2:0, 2:0, 0:2, 2:0).

Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
1. Нэйтан Чен (США) — 111,71.
2. Сёма Уно (Япония) — 105,46.
3. Марк Кондратюк (Россия) — 95,81.

Фигурное катание. Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец
1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 86,56.
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 85,05.
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 83,83.

Хоккей. Женщины. Группа A. 2-й тур. Россия — Швейцария — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).
Хоккей. Женщины. Группа B. 2-й тур. Дания — Китай — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2).

Фигурное катание. Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
1. Суй Вэньцзин/Хань Цун (Китай) — 82,83.
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 82,64.
3. Алекса Шимека-Книрим/Брэндон Фрэйзьер (США) — 75,00.

Кёрлинг. Микст. 6-й тур. Италия — Чехия — 10:2 (4:0, 1:0, 0:1, 4:0, 1:0, 0:1).
Кёрлинг. Микст. 6-й тур. Канада — Китай — 8:6 (0:1, 2:0, 2:0, 0:2, 2:0, 0:1, 2:0, 0:2).
Кёрлинг. Микст. 6-й тур. Великобритания — Австралия — 9:8 (2:0, 1:0, 0:1, 3:0, 0:3, 0:2, 2:0, 0:2, 1:0).
Кёрлинг. Микст. 6-й тур. США — Швеция — 8:7 (0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 2:0, 0:3, 3:0, 0:2, 1:0).

Новость по теме
Турнирная таблица командных соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пекине после 1-го дня
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022