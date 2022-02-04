Церемония открытия зимних Олимпийских игр — 2022: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 4 февраля, в Пекине (Китай) состоится официальная церемония открытия Олимпийских игр. Церемонию открытия покажет в прямом эфире телеканал «Россия-1». Трансляция начнётся в 15:00 мск, комментировать её будет Дмитрий Губерниев.

На Олимпийских играх в Пекине сборная России будет выступать под флагом Олимпийского комитета России. Это связано с санкциями за допинговые нарушения со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Команду ОКР представят 213 спортсменов.



В качестве музыкальной композиции на протокольных мероприятиях будет использоваться мелодия из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского.

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