Церемония открытия зимних ОИ-2022: прямой эфир, трансляция — на телеканале «Россия 1»

Сегодня, 4 февраля, в Пекине (Китай) официально откроются зимние Олимпийские игры. Церемония открытия начнется в 15:00 мск. Её в прямом эфире покажет телеканал «Россия-1», комментировать официальное мероприятие будет Дмитрий Губерниев.



На церемонии будет присутствовать президент России Владимир Путин, он прилетел в Китай с однодневным визитом.



В Пекине сборная России выступит под символикой Олимпийского комитета России (ОКР). Это связано с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Россияне не смогут использовать свой гимн и флаг. Команду ОКР в Пекине на Олимпийских играх представят 213 спортсменов.

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