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Губерниев сообщил о провокации со стороны человека в одежде сборной Украины

Губерниев сообщил о провокации со стороны человека в одежде сборной Украины
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что у него возник небольшой конфликт с неким человеком в украинской форме на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Подробности происшествия неизвестны.

«Провокация со стороны человека в украинский одежде в пресс-центре! Я случайно задел перегородку, где он сидел, извинился, но чувак стал обзываться! Но кто обзывается — тот сам так называется!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Сегодня, 4 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится церемония открытия. Она запланирована на 15:00 мск. В Пекин на открытие Олимпиады прилетел президент России Владимир Путин. Он также встретится с председателем КНР Си Цзиньпинем.

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