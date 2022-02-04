Министр спорта России Матыцин заразился коронавирусом и ушёл на больничный

Министр спорта России Олег Матыцин находится на больничном, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ему пришлось заняться здоровьем после заражения коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Матыцин не принимал участия в заседании оперативного штаба по подготовке и участию российских спортсменов к Олимпийским играм в Пекине (Китай). Он не смог поучаствовать в заседании из-за положительного теста на коронавирус.
Церемония открытия Олимпийских игр состоится сегодня, 4 февраля. Начало — в 15:00 мск.
На церемонии будет присутствовать президент России Владимир Путин, он прилетел в Китай с однодневным визитом.
В Пекине сборная России выступит под символикой Олимпийского комитета России (ОКР). Это связано с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Россияне не смогут использовать свой гимн и флаг. Команду ОКР в Пекине на Играх представят 213 спортсменов.
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- 4 февраля 2022
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