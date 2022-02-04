Лидия Иванова: Путин — капитан нашей олимпийской сборной. Пусть они трясутся!

Советская гимнастка Лидия Иванова похвалила президента России Владимира Путина, который прилетел в Пекин (Китай) на открытие Олимпийских игр. Церемония открытия состоится сегодня, 4 февраля. Начало — в 15:00 мск.



«Неприятно слушать выступления американских политиков. Американцы, ну что-нибудь новенькое придумайте. Ну не надо вам нас так бояться! У нас президент для нашей страны самый лучший. Он капитан всей нашей олимпийской сборной. И пусть они трясутся! Нас это не очень волнует и не очень напрягает. А то, что Владимир Владимирович в данный момент находится в Пекине на открытии Олимпийских игр, заставляет нас ещё лучше напрячься и доказать, что мы многое умеем», — сказала Иванова в эфире «Матч ТВ».

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