Большой проект «Чемпионата»: знакомим со всеми олимпийцами из сборной России

«Чемпионат» запускает уникальный спецпроект «Герои сборной России» в рамках зимней Олимпиады в Пекине. Информация об абсолютно всех российских участниках удобно собрана в современном формате вертикальных карточек. Они содержат в себе небольшие, но понятные рассказы: истории успеха, достижения спортсменов, интересные личные факты и яркие высказывания.

Это один из самых фактурных олимпийских проектов не только для «Чемпионата», но и для всего российского спорта. Напомним, на предстоящих играх наши олимпийцы выступают в таких дисциплинах, как биатлон, хоккей, фигурное катание, лыжные гонки, бобслей, скелетон, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фристайл, шорт-трек, кёрлинг и санный спорт.

🇷🇺 Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Директор по цифровой стратегии Rambler&Co, управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков:

«В Пекин отправилось более двухсот спортсменов, но далеко не все наши олимпийцы знакомы широкой аудитории. «Чемпионат» исправляет ситуацию: проект «Герои сборной России» познакомит с каждым, кто будет защищать честь страны на важнейшем турнире. Мы впервые рассказываем о всех наших спортсменах в уникальном, быстром и современном формате «сториз». Команда «Чемпионата» проделала огромную работу и уверена, что такое представление олимпийцев поможет лучше узнать героев сборной России».

Знакомьтесь со спортсменами в спецпроекте «Герои сборной России», следите за медальным зачётом Олимпийских Игр в специальном виджете, читайте эксклюзивные монологи олимпийцев и узнавайте интересные факты о зимних видах спорта в спецпроекте «Простые Игры». Все самое интересное о Зимней Олимпиаде-2022 — на «Чемпионате».