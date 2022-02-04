В Пекине началась церемония открытия зимних Олимпийских игр — 2022
Поделиться
В Пекине (Китай) стартовала церемония открытия зимних Олимпийских игр. В ней примет участие 91 страна. Сборная России на Играх — 2022 из-за санкций будет выступать под названием и флагом Олимпийского комитета России.
Сборная России выйдет на церемонии открытия Олимпийских игр под 46-м номером. Знаменосцами российской команды станут конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв.
Организаторы церемонии анонсировали активное использование современных технологий и спецэффектов. Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
Комментарии
- 4 февраля 2022
-
15:06
-
15:01
-
15:00
-
14:58
-
14:45
-
14:40
-
14:37
-
14:35
-
14:32
-
14:29
-
14:29
-
14:15
-
14:15
-
14:01
-
13:59
-
13:48
-
13:47
-
13:45
-
13:45
-
13:33
-
13:26
-
13:12
-
13:09
-
13:04
-
13:01
-
12:51
-
12:42
-
12:40
-
12:39
-
12:36
-
12:26
-
12:15
-
12:12
-
12:08
-
12:02
Партнерский контент