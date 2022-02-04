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В Пекине началась церемония открытия зимних Олимпийских игр — 2022

В Пекине началась церемония открытия зимних Олимпийских игр — 2022
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В Пекине (Китай) стартовала церемония открытия зимних Олимпийских игр. В ней примет участие 91 страна. Сборная России на Играх — 2022 из-за санкций будет выступать под названием и флагом Олимпийского комитета России.

Сборная России выйдет на церемонии открытия Олимпийских игр под 46-м номером. Знаменосцами российской команды станут конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв.

Олимпиада-2022. Грандиозная церемония открытия в Китае. Шоу началось! LIVE Олимпиада-2022. Грандиозная церемония открытия в Китае. Шоу началось! LIVE

Организаторы церемонии анонсировали активное использование современных технологий и спецэффектов. Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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