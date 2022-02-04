Телеканал «Россия-1» показал выход украинских спортсменов на церемонии открытия ОИ-2022

Российский телеканал «Россия-1» в эти минуты транслирует в прямом эфире церемонию открытия Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Телеканал показал, как во время церемонии открытия с флагом прошли украинские спортсмены.



Примечательно, что Первый канал во время церемонии открытия Олимпийских игр в Токио (Япония) в 2021 году во время выхода украинских спортсменов включил рекламу. В дальнейшем руководство Первого канала объяснило это совпадением.

«Сборная Украины — прекрасная команда, замечательные спортсмены, которым мы искренне желаем удачи. У меня много друзей в украинской команде. Я знаю огромное количество украинских болельщиков. Желаем удачи Украине. Но уже есть потери — Елена Билосюк (Пидгрушная) заболела коронавирусом, и мы желаем ей выздоровления. Тренер сборной захворал», — сказал в эфире комментатор Дмитрий Губерниев.

На Олимпийских играх в Пекине сборная России будет выступать под флагом Олимпийского комитета России. Это связано с санкциями за допинговые нарушения со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Команду ОКР представят 213 спортсменов.



В качестве музыкальной композиции на протокольных мероприятиях будет использоваться мелодия из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского.

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