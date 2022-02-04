Американский телеканал показал Путина во время выхода команды Украины на открытии ОИ-2022

В эти минуты в Пекине (Китай) проходит церемония открытия Олимпийских игр 2022 года. Во время выхода украинских спортсменов американский телеканал NBC показал президента России Владимира Путина, который находится на стадионе.

Запись можно посмотреть в «твиттере» журналиста Марка Дэвиса.

Отметим, что церемонию открытия показывает и телеканал «Россия-1». Телеканал показал, как украинские спортсмены проходили по стадиону.



Примечательно, что Первый канал во время церемонии открытия Олимпийских игр в Токио (Япония) в 2021 году во время выхода украинских спортсменов включил рекламу. В дальнейшем руководство Первого канала объяснило это совпадением.

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