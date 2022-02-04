Скелетонист из Американского Самоа вышел на церемонию открытия зимних ОИ с голым торсом

Скелетонист Натан Крамптон из Американского Самоа впечатлили зрителей своим внешним видом на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Спортсмен, являющийся знаменосцем своей страны, вышел на стадион с голым торсом.

Фото: Getty Images

Сборная России на церемонии открытия вышла под 46-м номером. Знаменосцами российской команды стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв. Всего в церемонии приняла участие 91 страна.



На Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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