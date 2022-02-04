Журналистка из США — о церемонии открытия ОИ: надо же порадовать Путина, верно, Томас Бах?
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Американская журналистка Мэгги Хендрикс высказалась о форме российских спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Она выразила недоумение в связи с тем, что, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), российские спортсмены используют национальные цвета.
«Это команда ОКР, но на деле — команда России. Они носят российские цвета. Есть квази-флаг на руке. Если бы речь была о настоящем бане, то они бы были независимыми спортсменами, а не командой ОКР. Но всё понятно, да. Нужно сделать Путина счастливым, верно, Томас Бах?» — написала журналистка.
Церемония открытия Игр проходит в Пекине в эти минуты.
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