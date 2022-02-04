Американский канал рассказал о сосредоточении российских войск во время выхода Украины

Американский телеканал NBC показал президента России Владимира Путина во время выхода украинских спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине (Китай). Также комментатор во время прохода украинцев рассказал о сосредоточении 100 тыс. российских солдат у границ с Украиной. Ранее о военной активности российской армии сообщили американские власти.
Отметим, что российский телеканал «Россия 1» показал, как украинские спортсмены проходили по стадиону. Примечательно, что Первый канал во время церемонии открытия Олимпийских игр в Токио (Япония) в 2021 году во время выхода украинских спортсменов включил рекламу. В дальнейшем руководство Первого канала объяснило это совпадением.
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