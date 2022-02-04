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Дебютантка Олимпиады Мельникова рассказала, почему не попала на церемонию открытия Игр

Дебютантка Олимпиады Мельникова рассказала, почему не попала на церемонию открытия Игр
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Российская горнолыжница Полина Мельникова рассказала, почему не смогла попасть на церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине (Китай). Спортсменка призналась, что ей хотелось принять участие в церемонии.

«Конечно, очень расстроились, что не смогла попасть на церемонию открытия из-за напряжённого графика тренировок. Это мои первые Олимпийские игры и очень хотелось там побывать. Но это пошло бы в ущерб физическому состоянию, так что лучше было перестраховаться.

За церемонией следили по телевизору в Олимпийской деревне. Рядом были наши скелетонисты и бобслеисты», — сказала Мельникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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Полина Мельникова, горнолыжный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Полина Мельникова, горнолыжный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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