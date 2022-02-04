Дебютантка Олимпиады Мельникова рассказала, почему не попала на церемонию открытия Игр

Российская горнолыжница Полина Мельникова рассказала, почему не смогла попасть на церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине (Китай). Спортсменка призналась, что ей хотелось принять участие в церемонии.
«Конечно, очень расстроились, что не смогла попасть на церемонию открытия из-за напряжённого графика тренировок. Это мои первые Олимпийские игры и очень хотелось там побывать. Но это пошло бы в ущерб физическому состоянию, так что лучше было перестраховаться.
За церемонией следили по телевизору в Олимпийской деревне. Рядом были наши скелетонисты и бобслеисты», — сказала Мельникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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- 4 февраля 2022
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