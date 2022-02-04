Немецкий чемпион двух последних Олимпиад в лыжном двоеборье заразился ковидом в Пекине

В олимпийской сборной Германии по лыжному двоеборью зафиксированные положительные результаты тестов на коронавирус, сообщает Reuters.

Ковидом заразились Эрик Френцель и Теренс Вебер. Они прилетели на Олимпиаду в Пекин (Китай) 3 февраля, по прилёте их тесты оказались положительными. Сегодня, 4 февраля, пришли результаты дополнительных ПЦР-тестов, которые подтвердили заболевание.

Помимо Френцеля и Вебера, положительные результаты показали тесты ещё четырёх немецких спортсменов, однако повторные анализы не выявили у них заражения.

Примечательно, что 33-летний Френцель – чемпион Олимпиады-2014 и двукратный чемпион Игр-2018. А Вебер – серебряный призёр чемпионата мира 2021 года.

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