Немецкий чемпион двух последних Олимпиад в лыжном двоеборье заразился ковидом в Пекине

В олимпийской сборной Германии по лыжному двоеборью зафиксированные положительные результаты тестов на коронавирус, сообщает Reuters.
Ковидом заразились Эрик Френцель и Теренс Вебер. Они прилетели на Олимпиаду в Пекин (Китай) 3 февраля, по прилёте их тесты оказались положительными. Сегодня, 4 февраля, пришли результаты дополнительных ПЦР-тестов, которые подтвердили заболевание.
Помимо Френцеля и Вебера, положительные результаты показали тесты ещё четырёх немецких спортсменов, однако повторные анализы не выявили у них заражения.
Примечательно, что 33-летний Френцель – чемпион Олимпиады-2014 и двукратный чемпион Игр-2018. А Вебер – серебряный призёр чемпионата мира 2021 года.
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- 4 февраля 2022
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