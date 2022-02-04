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Губерниев — о церемонии открытия Олимпиады: китайцы — молодцы! Простенько, но со вкусом

Губерниев — о церемонии открытия Олимпиады: китайцы — молодцы! Простенько, но со вкусом
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Классная церемония. Мне очень понравилась процедура зажжения огня! Маленький огонёк, но проникающий в сердце каждого. Китайцы — молодцы! Сумели удивить. Простенько, но со вкусом. Я очень доволен. Ну и, конечно, был очень рад увидеть нашу сборную! Теперь будем за неё болеть», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине завершатся 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.

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