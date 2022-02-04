В Госдуме восхитились церемонией открытия зимней Олимпиады в Пекине

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв оценил церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Прекрасная церемония! Организаторы Оргкомитета Пекина-2022 молодцы. Провели открытие Олимпийских игр на высоком уровне. Знаем, как сложно давалось всё это в Сочи. На организаторов наложилась коронавирусная безопасность — это отдельная история, поэтому им в несколько раз сложнее всё проводить было.

Понимаем, что сегодня на церемонии открытия была часть наших ребят: кто-то прилетел, кто-то нет, кто-то на изоляции в карантинном отеле. Переживаем за наших ребят, желаем всем успехов и побед! И, конечно, вернуться здоровыми», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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