Чепиков: странно, что в США показывают Путина на открытии Олимпиады, а в России — нет

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков поделился впечатлениями от открытия зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).
«Церемония открытия мне понравилась: новые технологии, много детей, олимпийский огонь интересно зажёгся. Конечно, нужно там присутствовать, чтобы ощутить всю энергетику. В каждой церемонии есть своя изюминка, поэтому сложно сказать, какая лучше: та или иная. Но это всегда грандиозный спортивный праздник!
Выбор Чайковского в качестве аккомпанемента вызывает гордость! Он известен по всему миру, а его пять симфонических концертов — грандиозная веха в мировой классической музыке.
Я что-то не видел нашего президента во время трансляции, а на американской его показали. Странно, что в США показывают Путина, а в России — нет. Интересно», — сказал Чепиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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- 4 февраля 2022
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