Тарпищев: когда на открытии ОИ заиграл Чайковский, то пробрала гордость — своё ведь играет

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился впечатлениями от открытия зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).
«Я смотрел церемонию с трибун. Сравнивать её с той, что была в Сочи — нельзя. Всё же у каждой свой колорит. Но китайцы — молодцы! Сделали очень красочно, ничего лишнего и с приятной цветовой гаммой. Сложно сказать, запомнится ли это открытие или тут же забудется — здесь всё индивидуально. Когда на открытии ОИ заиграл Чайковский, то пробрала гордость — своё ведь играет. Множество раз испытывал это чувство, когда играл гимн России», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 4 февраля 2022
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