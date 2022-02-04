Тарпищев: когда на открытии ОИ заиграл Чайковский, то пробрала гордость — своё ведь играет

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился впечатлениями от открытия зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).

«Я смотрел церемонию с трибун. Сравнивать её с той, что была в Сочи — нельзя. Всё же у каждой свой колорит. Но китайцы — молодцы! Сделали очень красочно, ничего лишнего и с приятной цветовой гаммой. Сложно сказать, запомнится ли это открытие или тут же забудется — здесь всё индивидуально. Когда на открытии ОИ заиграл Чайковский, то пробрала гордость — своё ведь играет. Множество раз испытывал это чувство, когда играл гимн России», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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