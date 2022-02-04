Российские бобслеисты пропустили церемонию открытия ОИ из-за риска заражения коронавирусом

Российский бобслеист Алексей Лаптев рассказал, по какой причине сборная пропустила церемонию открытия Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).
«Вся сборная по бобслею не пошла на церемонию открытия Олимпиады, чтобы избежать заражения. Я не сильно расстроился. Конечно, хотелось бы посетить церемонию… Уверен, это незабываемые эмоции, но в таких ковидных условиях лучше посмотреть в режиме онлайн.
Открытие Олимпиады не смотрел — акклиматизация в самом разгаре. Сегодня сделал первую тренировку, после чего сразу же уснул. Сейчас стараюсь не думать ни о чём, кроме главного старта — у меня режим полной концентрации. Церемонию посмотрю в повторе после соревнований», — сказал Лаптев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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- 4 февраля 2022
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