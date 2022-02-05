Олимпийские игры — 2022, фристайл: когда начнётся финал в могуле, где смотреть прямой эфир
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Сегодня, 5 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в мужских соревнованиях по фристайлу в могуле. В 13:00 мск начнётся вторая квалификация, в которой выступят двое россиян: Никита Новицкий и Никита Андреев.
По итогам отборочных соревнований определятся все участники первого финала, он начнётся в 14:30. Второй финал стартует в 15:05 мск. Решающие старты начнутся в 15:40. Их в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
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