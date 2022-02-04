Журова объяснила смысл идеи зажжения огня на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, являющаяся депутатом Госдумы РФ, поделилась впечатлениями от открытия зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).

«Возможно, кто-то ждал большего от церемонии открытия Олимпийских игр. Но открытие зимних ОИ проходит более скромно, чем летних. Есть объективная причина — холод, чтобы зрители долго не находились на трибунах, режиссёры всё учитывают. Стараются сделать лаконично, чётко и понятно. Каждая страна демонстрирует свои традиции, да, не всегда всем понятно.

Например, церемония зажжения огня вызвала недоумение, но хочется сказать всем обсуждающим, что они должны изучить историю Китая и их традиции. Кто-то сказал — зажгли спичку борьбы против коронавируса. А китаец сказал, что это маленькой огонёк, горящий в фонарике во время Нового года Китая. Этот маленький огонёк и символизировал открытие ОИ. А люди уже придумали какие-то шутки. Слышала комментарий Светланы Хоркиной, абсолютно с ней согласна: разлетающиеся пушинки — это люди мира, все собрались в дружбе и должны провести Олимпийские игры.

Когда был парад участников игр, шли страны, много раз играли разные произведения Чайковского. Чайковский будет играть и в честь наших ребят, пусть этот символ будет преследовать сборную России на этой Олимпиаде. Пусть он будет играть и на спортивных аренах, когда наши будут побеждать. Спасибо китайцам за этот намёк», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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