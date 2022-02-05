Олимпийские игры — 2022, шорт-трек: когда начнётся смешанная эстафета, где смотреть
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Сегодня, 5 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны первые медали в соревнованиях по шорт-треку — в смешанной эстафете. Четвертьфиналы начнутся в 15:23 мск, полуфиналы — в 15:53. Начало финала запланировано на 16:18.
В прямом эфире соревнования можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Страна»
Всего на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
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