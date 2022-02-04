«Чемпионат» запустил спецпроект «Понятные Игры: гид по зимним видам спорта»

Как правильно смотреть Олимпиаду? Ответ в проекте «Понятные Игры: гид по зимним видам спорта». «Чемпионат» расскажет читателям про интересные и неизвестные факты зимних дисциплин, вокруг которых много вопросов: «Что такое свипование? Как оцениваются трюки в фристайле? Почему кёрлинг — это круто?» Ответы найдутся в серии материалов с лёгкими гидами и понятной инфографикой.

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»:

«В серии материалов спецпроекта «Понятные Игры: гид по зимним видам спорта» мы расскажем, почему нужно следить за нехайповыми видами и как разобраться в популярных. К фристайлу, кёрлингу, бобслею и многим другим видам спорта несправедливо мало внимания. Кажется, многим из нас часто мешает простая нехватка знаний об этих видах. Мы попробуем в простой и понятной форме их восполнить. Мы будем выпускать лёгкие гиды, чтобы было с чего начать».

Изучайте новое в спецпроекте «Понятные Игры», следите за медальным зачётом Олимпийских игр в специальном виджете, читайте эксклюзивные монологи олимпийцев и знакомьтесь со спортсменами в спецпроекте «Герои сборной России». Всё самое интересное о зимней Олимпиаде-2022 на «Чемпионате».

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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