Губерниев: транспортный косяк китайцев безусловен, очереди в автобусы огромные

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что организаторы зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) не могут обеспечить соблюдение социальной дистанции между людьми. Ранее Губерниев показал, как толпы журналистов уезжают на нескольких автобусах с церемонии открытия Олимпиады.

«Транспортный косяк китайцев безусловен, очереди в автобусы огромные. Очень странно, когда от тебя шарахаются в гостинице, когда у тебя сомнительный тест. А потом создают столпотворение. Китайцам нужно подумать, как избежать такого в будущем», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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