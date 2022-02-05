Расписание трансляций зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 6 февраля

6 февраля на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будут разыграны 7 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и прямых трансляций

6 февраля. 2-й день — 7 комплектов медалей

4:30. Сноуборд, слоупстайл, женщины («Матч! Арена»).

6:00. Горнолыжный спорт, скоростной спуск, мужчины («Матч ТВ»).

10:00. Лыжные гонки, скиатлон, мужчины (Первый канал).

11:30. Конькобежный спорт, 5000 м, мужчины («Матч ТВ»).

15:00. Прыжки на лыжах с трамплина, HS-109, мужчины («Матч ТВ», «Матч! Страна»).

15:40. Фристайл, могул, женщины («Матч! Арена»).

16:15. Санный спорт, одноместные сани, мужчины («Матч ТВ»).



Фигурное катание

4:30. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа («Россия-1»).

6:50. Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа («Россия-1»).

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