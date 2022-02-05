Конькобежка Лаленкова: у нас месяц не было стартов — это большое упущение

Российская конькобежка Евгения Лаленкова прокомментировала своё выступление на дистанции 3000 м на Олимпиаде в Пекине (Китай). Спортсменка идёт на 5-м месте, соревнования продолжаются.

«На данный момент это моё лучшее время на равнинных катках. Не знаю этот лёд, так как в прошлом году мы не смогли здесь выступать. Считаю, что высокий результат, до дистанции даже предположить не могла, что удастся показать такое время. Недовольна последними двумя кругами, там меня не хватило, уже думала о том, что лишь бы доехать. А в целом всё вроде неплохо.



На данный период у нас месяц не было стартов — считаю, это большое упущение. Что для меня, что для Наташи данная дистанция считается подготовительной для остальной части, но я выходила с желанием выложиться как никогда. Бывает, что по ходу дистанции иногда начинаешь себя жалеть, но здесь я сразу настроила себя, что это Олимпийские игры. Одна дистанция в день — ничего страшного. Надо переломить барьер в голове и не жалеть себя, пусть даже после финиша будет очень плохо», — передаёт слова Лаленковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.