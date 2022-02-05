Конькобежка Схаутен выиграла золотую медаль на дистанции 3000 м на Олимпийских играх

Нидерландская конькобежка Ирене Схаутен выиграла золотую медаль на дистанции 3000 м на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Её время 3.56,930. 29-летняя спортсменка установила новый олимпийский рекорд.
Второе место с отставанием 1,13 секунды заняла Франческа Лоллобриджида из Италии. Тройку лучших замкнула Изабель Вайдеман из Канады (+1,71).
В десятку лучших вошла одна россиянка: Евгения Лаленкова стала десятой (+6,49). Наталья Воронина стала 11-й с отставанием от Схаутен в 6,91 секунды.
Конькобежный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай.
Женщины, 3000 м
1. Ирене Схаутен (Нидерланды) — 3.56,930.
2. Франческа Лоллобриджида (Италия) +1,13.
3. Изабель Вайдеман (Канада) +1,71…
10. Евгения Лаленкова (Россия) — +6,49.
11. Наталья Воронина (Россия) — +6,91.
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