Нидерландская конькобежка Ирене Схаутен установила олимпийский рекорд

На Олимпиаде в Пекине (Китай) завершился конькобежный забег на 3000 м среди женщин. Победу одержала нидерландская конькобежка Ирене Схаутен. Спортсменка пробежала дистанцию за 3:56.930 и установила олимпийский рекорд.

Второе место с отставанием 1,13 секунды заняла Франческа Лоллобриджида из Италии. Тройку лучших замкнула Изабель Вайдеман из Канады (+1,71).

Россию в забеге представляли Евгения Лаленкова (4:03.420) — 10-е место, а также Наталья Воронина (4:03.840) — 11-е место.



Конькобежный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай.

Женщины, 3000 м



1. Ирене Схаутен (Нидерланды) — 3.56,930.

2. Франческа Лоллобриджида (Италия) +1,13.

3. Изабель Вайдеман (Канада) +1,71…

10. Евгения Лаленкова (Россия) — +6,49.

11. Наталья Воронина (Россия) — +6,91.