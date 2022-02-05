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Конькобежка Воронина: в Пекине лёд мне не нравится. Бывает и хуже, но я не в восторге

Конькобежка Воронина: в Пекине лёд мне не нравится. Бывает и хуже, но я не в восторге
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Российская конькобежка Наталья Воронина прокомментировала своё выступление на дистанции 3000 м на Олимпиаде в Пекине (Китай). Спортсменка завершила забег на 11-м месте.

«Тут каждый день лёд разный, и не могу сказать, что он хотя бы раз мне понравился. Я льдом недовольна, он мне здесь не нравится. Бывает и намного хуже, но я не в восторге. Но и состояние у меня, возможно, не то, потому что сезон для меня, к сожалению, не очень складывается.

Для меня сегодняшний старт как настройка перед «пятёркой». Я реально оценивала свои шансы на этой дистанции, она для меня как разминка. Я по-прежнему очень сильно мандражирую, а этот забег как раз дал мне размяться не только физически, но и психологически, быть поспокойнее перед «пятёркой». Я там всё ещё рекордсменка мира, если это о чём-то говорит. Хочу там что-то показать, но грустно осознавать, что я много потеряла в октябре после операции. Не хочу на неё всё сваливать, но до этого у меня всё было прекрасно», — передаёт слова Ворониной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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