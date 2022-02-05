Анфиса Резцова — о бронзе в миксте: есть медалька и слава богу! Логинов — огромный молодец

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала выступление российской команды в смешанной биатлонной эстафете на Олимпиаде в Пекине. Россияне заняли 3-е место в гонке.
«Сложная эстафета! Кристюше круг помешал. Ходом была хороша, но круг был. Ребята — молодцы. Конечно, Эдику после болезни тяжело. Саша Логинов — огромный молодец. По крайней мере, бронзу зацепили. Есть медалька, и слава богу!» — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сборная России в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу в смешанной эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Это первая в истории медаль российской команды в данной дисциплине.
- 5 февраля 2022
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