Анфиса Резцова — о бронзе в миксте: есть медалька и слава богу! Логинов — огромный молодец

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала выступление российской команды в смешанной биатлонной эстафете на Олимпиаде в Пекине. Россияне заняли 3-е место в гонке.

«Сложная эстафета! Кристюше круг помешал. Ходом была хороша, но круг был. Ребята — молодцы. Конечно, Эдику после болезни тяжело. Саша Логинов — огромный молодец. По крайней мере, бронзу зацепили. Есть медалька, и слава богу!» — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сборная России в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу в смешанной эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Это первая в истории медаль российской команды в данной дисциплине.