Шорт-трек. Две российские спортсменки преодолели квалификацию на дистанции 500 м
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Российские шорт-трекистки Софья Просвирнова (43,331) и Елена Серёгина (43.605) квалифицировались в четвертьфинальные заезды на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Ещё одна россиянка Екатерина Ефременкова (43.140) не смогла пройти квалификацию.
Четвертьфинал, полуфинал и финал в этом виде программы у женщин состоятся 7 февраля.
Зимние Олимпийские игры 2022 года завершатся 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая стала первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние Олимпийские игры в Пекине состоялись в 2008 году.
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Олимпиада 2022. Шорт-трек
Женщины. 500 м. Квалификация
05 февраля 2022, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Ким Бутен
Канада
42.732
1
Кэсинь Фань
Китай
43.275
1
Арианна Фонтана
Италия
42.940
1
Чхве Мин Чон
Южная Корея
42.853
1
Сюзанне Схюлтинг
Нидерланды
42.379
1
Ксандра Вельзебур
Нидерланды
42.563
1
Сельма Паутсма
Нидерланды
43.472
1
Кристен Сантос
США
43.579
2
Флоренс Брюнелль
Канада
43.477
2
Элисон Чарльз
Канада
42.991
2
Чунь Юй Цюй
Китай
42.691
2
Юйтин Чжан
Китай
43.233
2
Петра Ясапати
Венгрия
42.848
2
Мартина Вальчепина
Италия
43.606
2
Софья Просвирнова
Россия
43.331
2
Елена Серёгина
Россия
43.605
3
Анне Десмет
Бельгия
43.702
3
Валентина Ашчич
Хорватия
44.681
3
Михаэла Грузова
Чехия
45.060
3
Жофия Конья
Венгрия
43.905
3
Арианна Вальчепина
Италия
43.070
3
Сумире Кикути
Япония
42.829
3
Патриция Малишевска
Польша
44.130
3
Мааме Бини
США
42.919
Комментарии
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