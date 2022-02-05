Шорт-трек. Две российские спортсменки преодолели квалификацию на дистанции 500 м

Российские шорт-трекистки Софья Просвирнова (43,331) и Елена Серёгина (43.605) квалифицировались в четвертьфинальные заезды на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Ещё одна россиянка Екатерина Ефременкова (43.140) не смогла пройти квалификацию.

Четвертьфинал, полуфинал и финал в этом виде программы у женщин состоятся 7 февраля.

Зимние Олимпийские игры 2022 года завершатся 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая стала первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние Олимпийские игры в Пекине состоялись в 2008 году.

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