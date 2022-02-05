Сборная России по шорт-треку пробилась в полуфинал Олимпийских игр в смешанной эстафете

Сборная России по шорт-треку в составе Семёна Елистратова, Константина Ивлиева, Екатерины Ефременковой и Софьи Просвирновой прошла в полуфинальную стадию смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Россияне показали второй результат в третьем четвертьфинале. Их время — 2.38,445.

Полуфинал и финал в этом виде программы состоятся сегодня, 5 февраля.

Зимние Олимпийские игры 2022 года завершатся 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая стала первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние Олимпийские игры в Пекине состоялись в 2008 году.

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