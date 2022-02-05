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Сборная России по шорт-треку пробилась в полуфинал Олимпийских игр в смешанной эстафете

Сборная России по шорт-треку пробилась в полуфинал Олимпийских игр в смешанной эстафете
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Сборная России по шорт-треку в составе Семёна Елистратова, Константина Ивлиева, Екатерины Ефременковой и Софьи Просвирновой прошла в полуфинальную стадию смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Россияне показали второй результат в третьем четвертьфинале. Их время — 2.38,445.

Полуфинал и финал в этом виде программы состоятся сегодня, 5 февраля.

Зимние Олимпийские игры 2022 года завершатся 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая стала первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние Олимпийские игры в Пекине состоялись в 2008 году.

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Олимпиада 2022. Шорт-трек
Смешанная эстафета. 1/4 финала
05 февраля 2022, суббота. 15:23 МСК
Окончено
1
Китай
2:37.535
1
Венгрия
2:38.396
1
Нидерланды
2:36.437
2
Канада
2:36.747
2
Италия
2:38.308
2
Россия
2:38.445
3
Казахстан
2:43.004
3
Южная Корея
2:48.308
3
США
2:39.043
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