Все медали сборной России на Олимпийских играх — 2022 по состоянию на 5 февраля

Сборная России на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) по состоянию на 5 февраля завоевала 1 серебряную и 1 бронзовую награды. Предлагаем вашему вниманию список российских призёров Игр-2022.

Зимние Олимпийские игры. Пекин. Медали сборной России по состоянию на 5 февраля

Серебро: Наталья Непряева (лыжные гонки, скиатлон).

Бронза: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (биатлон, смешанная эстафета).

Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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