Непряева плакала на подиуме, биатлонисты отмечали бронзу. Фото первых медалей России на ОИ

Сборная России завоевала первую медаль на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Её команде принесла лыжница Наталья Непряева.
Спортсменка завоевала серебро в скиатлоне, уступив лишь главной фаворитке турнира – норвежке Терезе Йохауг. Бронза досталась австрийке Терезе Штадлобер.
Чуть позже сборная России в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова выиграла бронзовые медали в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Первой стала команда Норвегии, вторыми — представители Франции. Все три финишёра — Йоханнес Бё, Кентен Фийон Майе и Эдуард Латыпов — выкатывались на финиш вместе, медали распределились в борьбе на последних метрах дистанции.
Лучшие фото первых медалей России на Олимпийских играх в Пекине — в фотоподборке «Чемпионата»
- 5 февраля 2022
-
17:07
-
17:03
-
17:02
-
16:56
-
16:56
-
16:49
-
16:49
-
16:42
-
16:38
-
16:37
-
16:37
-
16:35
-
16:27
-
16:23
-
16:22
-
16:20
-
16:16
-
16:15
-
16:15
-
16:10
-
16:07
-
16:01
-
15:55
-
15:46
-
15:40
-
15:36
-
15:31
-
15:13
-
15:12
-
15:11
-
15:05
-
14:53
-
14:53
-
14:52
-
14:49