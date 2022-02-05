Непряева плакала на подиуме, биатлонисты отмечали бронзу. Фото первых медалей России на ОИ

Сборная России завоевала первую медаль на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Её команде принесла лыжница Наталья Непряева.



Спортсменка завоевала серебро в скиатлоне, уступив лишь главной фаворитке турнира – норвежке Терезе Йохауг. Бронза досталась австрийке Терезе Штадлобер.



Чуть позже сборная России в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова выиграла бронзовые медали в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай).



Первой стала команда Норвегии, вторыми — представители Франции. Все три финишёра — Йоханнес Бё, Кентен Фийон Майе и Эдуард Латыпов — выкатывались на финиш вместе, медали распределились в борьбе на последних метрах дистанции.



Лучшие фото первых медалей России на Олимпийских играх в Пекине — в фотоподборке «Чемпионата»