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Непряева плакала на подиуме, биатлонисты отмечали бронзу. Фото первых медалей России на ОИ

Непряева плакала на подиуме, биатлонисты отмечали бронзу. Фото первых медалей России на ОИ
Первые медали России в Пекине
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Сборная России завоевала первую медаль на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Её команде принесла лыжница Наталья Непряева.

Спортсменка завоевала серебро в скиатлоне, уступив лишь главной фаворитке турнира – норвежке Терезе Йохауг. Бронза досталась австрийке Терезе Штадлобер.

Чуть позже сборная России в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова выиграла бронзовые медали в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Первой стала команда Норвегии, вторыми — представители Франции. Все три финишёра — Йоханнес Бё, Кентен Фийон Майе и Эдуард Латыпов — выкатывались на финиш вместе, медали распределились в борьбе на последних метрах дистанции.

Лучшие фото первых медалей России на Олимпийских играх в Пекине — в фотоподборке «Чемпионата»

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