Китай попал в финал микста в шорт-треке на Олимпиаде из-за дисквалификации России и США

Сборная Китая по шорт-треку вышла в финальную стадию смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Россияне и американцы были дисквалифицированы за нарушение правил.

В самом заезде китайцы показали четвёртый результат, который не позволил бы им бороться за золотые медали Игр в Пекине. Россияне были третьими, американцы — вторыми.

Также из второго полуфинального заезда в финал А вышла сборная Венгрии.

Финал в этом виде программы состоится сегодня, 5 февраля.

Зимние Олимпийские игры 2022 года завершатся 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая стала первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние Олимпийские игры в Пекине состоялись в 2008 году.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.