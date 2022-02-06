Конькобежный спорт, Олимпийские игры — 2022: когда начнётся, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 6 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) продолжатся соревнования по конькобежному спорту. Будут разыграны медали на дистанции 5000 м у мужчин. Начало финала запланировано на 11:30 мск.
В прямом эфире соревнования можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. После первого дня соревнований в медальном зачёте лидирует Норвегия (2 золотые медали). В активе сборной России 1 серебро (в лыжных гонках) и 1 бронза (в биатлоне).
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