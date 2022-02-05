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Российская сноубордистка Косова выступит на ОИ-2022, она получила квоту

Российская сноубордистка Косова выступит на ОИ-2022, она получила квоту
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Российская сноубордистка Екатерина Косова выступит на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), сообщает пресс-служба Федерации сноуборда России в своём аккаунте в «Инстаграме». Россиянка примет участие в дисциплине «Биг Эйр».

Она была первой в очереди на квоту. После того, как травмировалась одна из участниц игр, Международный олимпийский комитет предложил России воспользоваться этой возможностью. Таким образом, Косова сможет выступить на соревнованиях.

Косова является двукратной чемпионкой России в «Биг Эйре». Спортсменка представляет Москву.

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