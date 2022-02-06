Фристайл, зимние Олимпийские игры — 2022, могул: когда начнётся, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 6 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в женских соревнованиях по фристайлу в могуле. В 13:00 мск начнётся вторая квалификация. В ней выступят россиянки Полина Чудинова, Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко.

По итогам отборочных соревнований определятся все участницы первого финала, он начнётся в 14:30. Участие в нём ранее себе обеспечила россиянка Анастасия Смирнова. По итогам первого финала определятся участники второго (начало — в 15:05). Медали будут разыграны по итогам третьего финала, который начнётся в 15:40.

В прямом эфире соревнования в могуле покажет «Матч! Арена».

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