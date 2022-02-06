Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 6 февраля

Сегодня, 6 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине были разыграны шесть комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.

Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 6 февраля

Сноуборд, слоупстайл, женщины

1. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) — 92,88.

2. Джулия Марино (США) — 87,68.

3. Тесс Коади (Австралия) — 84,15.

Лыжные гонки, скиатлон, мужчины

1. Александр Большунов (Россия) – 1:16.09,8.

2. Денис Спицов (Россия) — +1.11,0.

3. Йиво Нисканен (Финляндия) — +2.00,2.

Конькобежный спорт, 5000 м, мужчины

1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 6.08,84.

2. Патрик Руст (Нидерланды) — +0,47.

3. Халльгейр Энгебротен (Норвегия) — +1,04.



Прыжки на лыжах с трамплина, HS-109, мужчины

1. Рёю Кобаяси (Япония) – 275,0.

2. Мануэль Феттнер (Австрия) – 270,8.

3. Давид Кубацкий (Польша) – 265,9.

Фристайл, могул, женщины

1. Джакара Энтони (Австралия) — 83,09.

2. Джелин Кауф (США) — 80,28.

3. Анастасия Смирнова (Россия) — 77,72.



Санный спорт, одноместные сани, мужчины

1. Иоханнес Людвиг (Германия) — 3.48,735.

2. Вольфганг Киндль (Австрия) — +0,160.

3. Доминик Фишналлер (Италия) — +0,951.

Фигурное катание

Командные соревнования. Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) — 90,18.

2. Вакаба Хигути (Япония) — 74,73.

3. Мэдлин Шизас (Канада) — 69,60.



Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа

1. Юма Кагияма (Япония) — 208,94.

2. Марк Кондратюк (Россия) — 181,65.

3. Винсент Чжоу (США) — 171,44.

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