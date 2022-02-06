Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 6 февраля

Сегодня, 6 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине были разыграны шесть комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.
Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 6 февраля
Сноуборд, слоупстайл, женщины
1. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) — 92,88.
2. Джулия Марино (США) — 87,68.
3. Тесс Коади (Австралия) — 84,15.
Лыжные гонки, скиатлон, мужчины
1. Александр Большунов (Россия) – 1:16.09,8.
2. Денис Спицов (Россия) — +1.11,0.
3. Йиво Нисканен (Финляндия) — +2.00,2.
Конькобежный спорт, 5000 м, мужчины
1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 6.08,84.
2. Патрик Руст (Нидерланды) — +0,47.
3. Халльгейр Энгебротен (Норвегия) — +1,04.
Прыжки на лыжах с трамплина, HS-109, мужчины
1. Рёю Кобаяси (Япония) – 275,0.
2. Мануэль Феттнер (Австрия) – 270,8.
3. Давид Кубацкий (Польша) – 265,9.
Фристайл, могул, женщины
1. Джакара Энтони (Австралия) — 83,09.
2. Джелин Кауф (США) — 80,28.
3. Анастасия Смирнова (Россия) — 77,72.
Санный спорт, одноместные сани, мужчины
1. Иоханнес Людвиг (Германия) — 3.48,735.
2. Вольфганг Киндль (Австрия) — +0,160.
3. Доминик Фишналлер (Италия) — +0,951.
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
1. Камила Валиева (Россия) — 90,18.
2. Вакаба Хигути (Япония) — 74,73.
3. Мэдлин Шизас (Канада) — 69,60.
Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
1. Юма Кагияма (Япония) — 208,94.
2. Марк Кондратюк (Россия) — 181,65.
3. Винсент Чжоу (США) — 171,44.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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