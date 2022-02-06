Все медали сборной России на Олимпийских играх — 2022 по состоянию на 6 февраля

Сборная России на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) по состоянию на 6 февраля завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые награды. Предлагаем вашему вниманию список российских призёров Игр-2022.
Зимние Олимпийские игры. Пекин. Медали сборной России по состоянию на 6 февраля
Золото (1): Александр Большунов (лыжные гонки, скиатлон).
Серебро (2): Наталья Непряева (лыжные гонки, скиатлон), Денис Спицов (лыжные гонки, скиатлон).
Бронза (2): Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (биатлон, смешанная эстафета), Анастасия Смирнова (фристайл, могул).
Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 6 февраля 2022
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