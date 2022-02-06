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Зимняя Олимпиада — 2022, Пекин, расписание трансляций, 7 февраля: по какому каналу смотреть, где смотреть прямой эфир

Расписание трансляций зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 7 февраля
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7 февраля на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будут разыграны 9 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и трансляций
7 февраля. 3-й день
7:00. Сноуборд, слоупстайл, мужчины («Матч! Страна»).
7:00. Горнолыжный спорт, скоростной спуск, мужчины («Матч! Арена»).
7:30. Фигурное катание, командные соревнования (Первый канал).
9:30. Горнолыжный спорт, гигантский слалом, женщины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
11:30. Конькобежный спорт, 1500 м, женщины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
12:00. Биатлон, индивидуальная гонка, женщины («Россия-1»).
15:41. Шорт-трек, 500 м, женщины («Матч! Страна»).
15:51. Прыжки на лыжах с трамплина, командные соревнования («Матч! Арена»).
15:52. Шорт-трек, 1000 м, мужчины («Матч! Страна»).

Фигурное катание
4:15. Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа (Первый канал).
5:30. Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец (Первый канал).
6:35. Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа (Первый канал).

Хоккей. Женщины
7:10. Группа A. 4-й тур. Россия — Канада («Матч ТВ», «Матч! Игра»).

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Полное расписание Олимпийских игр в Пекине
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