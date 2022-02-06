Расписание трансляций зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 7 февраля

7 февраля на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будут разыграны 9 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и трансляций

7 февраля. 3-й день

7:00. Сноуборд, слоупстайл, мужчины («Матч! Страна»).

7:00. Горнолыжный спорт, скоростной спуск, мужчины («Матч! Арена»).

7:30. Фигурное катание, командные соревнования (Первый канал).

9:30. Горнолыжный спорт, гигантский слалом, женщины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).

11:30. Конькобежный спорт, 1500 м, женщины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).

12:00. Биатлон, индивидуальная гонка, женщины («Россия-1»).

15:41. Шорт-трек, 500 м, женщины («Матч! Страна»).

15:51. Прыжки на лыжах с трамплина, командные соревнования («Матч! Арена»).

15:52. Шорт-трек, 1000 м, мужчины («Матч! Страна»).

Фигурное катание

4:15. Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа (Первый канал).

5:30. Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец (Первый канал).

6:35. Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа (Первый канал).



Хоккей. Женщины

7:10. Группа A. 4-й тур. Россия — Канада («Матч ТВ», «Матч! Игра»).

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