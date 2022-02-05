Елистратов врезался в борт, Россию дисквалифицировали в эстафете по шорт-треку. Фото

5 февраля в Пекине сборная России по шорт-треку в составе Семёна Елистратова, Константина Ивлиева, Елены Серёгиной и Софьи Просвирновой не прошла в финальную стадию смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Россияне показали третий результат во втором полуфинале. Их время — 2.49,61.

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал дисквалификацию сборной России по шорт-треку в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине. Россияне и американцы были дисквалифицированы за нарушение правил, в результате чего в финал попал Китай.



«Что было у китайцев — это дело китайцев. Олимпиада всё-таки проходит в Китае, к ним судьи могут быть настроены более лояльно. Сложно судить. А наши допустили ошибку. Жалко, конечно, что не удалось выйти в финал. Ну ничего, впереди ещё две эстафеты: 3 км и 5 км. Есть возможность побороться», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Лучшие кадры с эстафеты по шорт-треку — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.