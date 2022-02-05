Елистратов врезался в борт, Россию дисквалифицировали в эстафете по шорт-треку. Фото

5 февраля в Пекине сборная России по шорт-треку в составе Семёна Елистратова, Константина Ивлиева, Елены Серёгиной и Софьи Просвирновой не прошла в финальную стадию смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Россияне показали третий результат во втором полуфинале. Их время — 2.49,61.
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал дисквалификацию сборной России по шорт-треку в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине. Россияне и американцы были дисквалифицированы за нарушение правил, в результате чего в финал попал Китай.
«Что было у китайцев — это дело китайцев. Олимпиада всё-таки проходит в Китае, к ним судьи могут быть настроены более лояльно. Сложно судить. А наши допустили ошибку. Жалко, конечно, что не удалось выйти в финал. Ну ничего, впереди ещё две эстафеты: 3 км и 5 км. Есть возможность побороться», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Лучшие кадры с эстафеты по шорт-треку — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 5 февраля 2022
-
21:18
-
21:02
-
21:00
-
20:59
-
20:46
-
20:41
-
20:40
-
20:13
-
20:12
-
20:09
-
19:58
-
19:55
-
19:54
-
19:51
-
19:47
-
19:44
-
19:33
-
19:32
-
19:30
-
19:25
-
19:21
-
19:20
-
19:07
-
18:59
-
18:56
-
18:31
-
18:27
-
18:16
-
18:09
-
17:51
-
17:44
-
17:39
-
17:30
-
17:25
-
17:15