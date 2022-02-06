Захарова: много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о публикациях американского агентства Bloomberg и немецкой газеты Bild. Ранее они в деталях описали возможную российскую агрессию по отношению к Украине. Bloomberg и вовсе сообщил, что Россия вторглась в Украину, но затем удалил с сайта новость.
«Bloomberg же написало сегодня о «вторжении России на Украину». То самое американское агентство Bloomberg, которое две недели назад опубликовало фейк о «российско-китайских договоренностях по вторжению на Украину». А немецкая Bild (тоже сегодня) опубликовала «путинский путч-план для Украины». В статье раскрывается подробная схема «захвата Украины», которая, со слов журналистов, «попала в руки неназванной спецслужбы».
Глобальный информационно-политический шмарафон натовских желаний. Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на всё», — написала дипломат в своём телеграм-канале.
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