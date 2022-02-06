На Украине рассказали свою версию конфликта Губерниева с украинским журналистом

Президент Ассоциации спортивных журналистов Украины Александр Глывинский рассказал свою версию конфликта между украинским журналистом и российским комментатором Дмитрием Губерниевым.
«По провокации, устроенной московским медиа украинскому журналисту Ли Рини в столовой медиа-центра на Олимпийских Играх в Пекине. В том, что это провокация сомнения никакого нет, поскольку заметно, что коллеги известного своими откровенными оскорбительными высказываниями в эфире и вне его Губерниева, снимали ситуацию на видео заранее. И, как выяснилось, эта выходка стала ответом на ситуацию, которая ранее возникла в микс-зоне после соревнований фигуристов.
На видео отчетливо слышны англоязычные матерные слова в сторону украинского журналиста, как и видно то, что наш коллега решил не отвечать на никчемное поведение этого, с позволения сказать, представителя СМИ, который уже не впервые нарушил и журналистскую, и общечеловеческую этику.
А мы, с нашей журналистской стороны, обратим на это внимание Международной Ассоциации спортивной прессы AIPS, членом которой является наш коллега.
Аккредитованный на Играх Ли Рини – это этнический канадец, который уже 10 лет живет в Украине и дописывает для англоязычных украинских изданий Для Ли — это уже четвертая Олимпиада, на которой он работает.
Так вот, ситуация, в ответ на которую, судя по всему, решили в такой неуклюжий способ отреагировать московские медиа. Во время интервью в микс-зоне сразу после Ли задавать вопросы украинским фигуристам Софии Голиченко и Артему Даренскому начал россиянин. После трех вопросов наш журналист обратил внимание россиянину, что тот один за другим задает вопросы провокационного характера: «Запрещено ли нашим атлетам общаться на русском?», «Правда ли, что нельзя общаться с российскими атлетами?». Зато наш журналист логично спросил коллегу «Не стоит ли в этой микс-зоне общаться о фигурном катании?» Видно, не понравилось замечание. Но журналистская этика на спортивных событиях — вещь известная. Или нам сейчас в ответ засыпать российских атлетов вопросами о допинге и военной агрессии России?
Но ситуация в микс-зоне закончилась без обострений – россиянин пошел себе прочь, чем, в конце концов, показал хороший пример своим землякам. Однако, как видим, не все люди из этой страны так считают. Поэтому и получается такое позорное поведение, как на видео», — написал Глывинский в своём «Фейсбуке».
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