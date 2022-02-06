На Олимпиаде в Пекине за сутки выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом

5 февраля в Пекин (Китай) прибыли 305 человек, связанных с проведением Олимпийских игр, из них 190 спортсменов и официальных представителей сборных. В ходе тестирования на коронавирус в аэропорту было выявлено 4 случая заражения, 2 из них — у спортсменов и представителей сборных, сообщает официальный сайт Олимпийских игр в Пекине.



Ещё 6 случаев заражения были обнаружены по итогам тестов в олимпийском «пузыре», из них четыре у спортсменов и представителей команд.



Зимняя Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. В воскресенье 6 февраля, будут разыграны 7 комплектов медалей.



5 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) были разыграны шесть комплектов наград. В медальном зачёте лидерство захватила сборная Норвегии, в активе которой 2 золотые медали.



Сборная России завоевала 2 медали (серебро и бронзу) и делит 8-9-е места с Канадой.

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