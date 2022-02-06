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Российский сноубордист Владислав Хадарин не выступит в финале Олимпиады в слоупстайле

Российский сноубордист Владислав Хадарин не выступит в финале Олимпиады в слоупстайле
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На Олимпийских играх в Пекине (Китай) стартовали соревнования сноубордистов в слоупстайле. В первом квалификационном старте россиянин Владислав Хадарин продемонстрировал девятый результат (64,73). Во второй квалификации он допустил ошибку и набрал лишь 21,15 балла.

В финал соревнований выходят 12 лучших спортсменов по итогам квалификации. Хадарин в топ-12 не попал.

Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. После первого дня соревнований в медальном зачёте лидирует Норвегия (2 золотые медали). В активе России 1 серебро и 1 бронза.

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