Большунов целовал лыжи, размахивал флагом и прыгал на подиуме. Фото триумфа России на ОИ

Сегодня, 6 февраля, российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).



Серебряную медаль Олимпиады в этой гонке выиграл ещё один российский лыжник Денис Спицов. Тройку лучших замкнул финн Ийво Нисканен. Отметим, что после 15 км классикой Александр Большунов лидировал в гонке вместе с Нисканеном. Спицов шёл третьим, уступая им около 30 секунд.



В гонке приняли участие четыре российских лыжника: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Артём Мальцев и Денис Спицов.



Напомним, после отсечки в 2,5 км Большунов упал, потеряв несколько секунд.

Российский лыжник Александр Большунов поделился впечатлениями от победы в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.



«Последний круг бежал, и наворачивались слёзы, потому что понимал, что вот оно, олимпийское золото. В нужный день, в нужный час, в нужную секунду я беру и выигрываю. И то, что было в этом сезоне и по ходу подготовки к Олимпийским играм, это было не просто так. Ради этого стоит жить и проходить такие сложные пути, чтобы потом взять и вот так красиво выиграть», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Лучшие кадры с триумфа российских спортсменов в скиатлоне — в фотоподборке «Чемпионата».