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Две российские фристайлистки вышли в первый финал в могуле на Олимпиаде в Пекине

Две российские фристайлистки вышли в первый финал в могуле на Олимпиаде в Пекине
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На Олимпийских играх в Пекине (Китай) прошла вторая квалификация у фристайлисток в могуле. В финал смогла пройти россиянка Полина Чудинова (70,93).

Не смогли преодолеть квалификацию россиянки Анастасия Первушина (63,97) и Виктория Лазаренко (65,77).

По итогам первой квалификации участие в финале себе обеспечила россиянка Анастасия Смирнова. Первый финал начнётся в 14:30 мск. По его итогам определятся участники второго (начало — в 15:05). Медали будут разыграны по итогам третьего финала, который начнётся в 15:40.

Полина Чудинова, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Полина Чудинова, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Анастасия Смирнова, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Анастасия Смирнова, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

На Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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