Скобрев — о Трофимове: четвёртое место — самый обидный результат. Капельку не хватило

Двукратный призёр Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев прокомментировал четвёртое место российского конькобежца Сергей Трофимова на дистанции 5000 м на Олимпиаде в Пекине. Сергею не хватило 0,39 секунды до бронзовой медали.
«Всегда безумно обидно занимать четвёртое место. Я бы сказал, что это самый обидный из всех результатов, потому что не хватает всего капельку до пьедестала. Нильс несколько раз подставлял спину сопернику на переходной прямой. Это позволило ему приехать быстрее остальных и занять первое место. У Трофимова есть ещё дистанции, впереди десятка. У Сергея эта дистанция идёт в принципе хорошо. Будем надеяться на медали там», — сказал Скобрев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Золото по итогам забега завоевал шведский конькобежец Нильс ван дер Пул. Его время 6 минут 8,84 секунды, что превосходит ранее установленный олимпийский рекорд.
Серебро выиграл представитель Нидерландов Патрик Руст (+0,47). Бронзовая медаль у норвежца Халльгейра Энгебротена (+1,04).
- 6 февраля 2022
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